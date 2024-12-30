Hong Kong’da ticaret açığı yükseldi

Hong Kong’un Kasım 2024 ticaret açığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre keskin bir artış göstererek 43,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2023 yılı Kasım ayındaki 27,9 milyar dolarlık açığın %55 oranında büyüdüğünü ortaya koyuyor. İthalat ve ihracat performansları arasındaki farklılık, ticaret açığındaki bu genişlemenin temel nedenlerinden biri oldu.

İTHALATTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Kasım 2024’te ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,7 oranında artarak 438,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, özellikle ofis makineleri ve otomatik veri işleme makineleri ile demir dışı metallerdeki güçlü talep ile açıklandı. Ofis makineleri ve otomatik veri işleme makinelerindeki ithalat artışı %67,8 olarak gerçekleşirken, demir dışı metallerde %40,2’lik bir yükseliş kaydedildi.

İHRACATTA SINIRLI BÜYÜME

Hong Kong’un ihracatı, aynı dönemde %2,1 oranında bir artışla 394,7 milyar dolara ulaştı. Ofis makineleri ve otomatik veri işleme makinelerindeki satışlar %28,1, enerji üretim makineleri ve ekipmanları ise %17,4 oranında artarak ihracata katkı sağladı. Ancak, ihracatın bazı kategorilerinde sert düşüşler yaşandı. Özellikle, metalik olmayan mineral ürünlerde %34, telekomünikasyon ve ses kaydı ekipmanlarında ise %11,3’lük bir gerileme görüldü.

YILLIK PERFORMANS VERİLERİ

2024’ün ilk on bir ayına bakıldığında, Hong Kong’un toplam ticaret açığı 345,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,1 oranında artarken, ithalattaki büyüme %6,7 olarak kaydedildi. Bu veriler, genel olarak ticaret dengesizliğinin artmaya devam ettiğini ve ithalat ile ihracat arasındaki farkın Hong Kong’un dış ticaretinde zorluklara yol açtığını gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, Hong Kong’un ticaret açığının, küresel ekonomik belirsizlikler ve lojistik sorunların etkisiyle önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde kalabileceğini öngörüyor. Hükümetin, özellikle ihracat performansını artırmak için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.