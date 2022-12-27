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Honor yeni cihazını tanıttı. Honor 80 GT'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Honor yeni cihazını tanıttı. Honor 80 GT'ye ait özellikler de şirket tarafından paylaşıldı. İşte yeni cihazın özellikleri ve piyasa fiyatı...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:22
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Honor 80 GT'nin teknik özellikleri ve fiyatı

Honor yeni cihazını tanıttı. Honor 80 GT'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı
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Honor 80 serisi 23 Kasım’da Çin’deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Cihaz bir seri halinde çıktı ve seride Honor 80, Honor 80 Pro ve Honor 80 SE olarak üç akıllı telefon yer aldı. Serisinin yeni tanıtılan son üyesi Honor 80 GT, Snapdragon 8+ Gen 1 yongası ile tanıtıma sunuldu.

Cihazın Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED bir ekrana sahip olduğu aktarıldı. Ekran 300 Hz dokunmatik örnekleme oranını ve 1400 nit tepe parlaklığı veriyor. Akıllı telefon; f/1.9 diyafram açıklığında 54 Megapiksel ana, f/2.2 diyafram açıklığında 8 Megapiksel Ultra geniş açılı ikincil, f/2.4 kameraya sahip. Ek olarak ön tarafında da bir adet f/2.4 diyafram açıklığında 16 MP özçekim kamerasının bulunduğu ifade edildi.

Arka kamera seti; 4K veya Full HD çözünürlükte video kayıdı ve EIS sabitleme, HDR, hızlı çekim modu, gece modu, PRO modu, panoramik modu, portre modu özelliklerini destekledi. Ön kamera ise Full HD video kaydı ve EIS sabitleme, portre modu, hızlı çekim modu, gece modu, sesle etkinleştirilen görüntü yakalama, gülümseme algılamalı görüntü yakalama özelliklerini sundu.

Honor 80 GT, 12 GB ve 16 GB RAM, 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Cihaz, 66W hızlı şarjla desteklenen 4.800mAH bataryaya sahip. Bağlantı seçenekleri arasında 4G ve LTE, çift SIM kart, WİFİ 6, Bluetooth 5.2, NFC ve Type-C yer alıyor. Akıllı telefon; parmak izi, yakınlık ve ortam ışığı sensörü, yüz tanıma destekli. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı MagicOs 7.0 ile çıkıyor.

HONOR 80 GT FİYATI AÇIKLANDI

Akıllı telefon; beyaz, mavi ve siyah olarak üç farklı renk seçeneği ile piyasaya sürüldü.

12GB+256GB: 3299 Yuan (8.854,53 Türk Lirası + vergiler)

16GB+256GB: 3599 Yuan (9.661,22 Türk Lirası + vergiler)

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