Honor CEO'su iPhone 15 için 'hayal kırıklığı' dedi

Honor V Purse modelinin tanıtımı gerçekleşti. Honor'un CEO'su iPhone 15'in serisini eleştirirken "biraz hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Honor CEO'su iPhone 15 için 'hayal kırıklığı' dedi

Honor son cihazı olan Honor V Purse'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Honor CEO’su George Zhao etkinlikte röportaj verdi ve iPhone 15 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zhao, Apple’ın sadece performansı ve kamera kalitesini artırmaya odaklandığını ifade etti. CEO, Apple’ın hâlâ yalnızca gösterişe yarayan bar telefonları yaptığını söyledi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple’ın Lightning girişini bırakıp USB-C’ye dönmesi ve periskop lens kullanımının kendilerine zararı olmayacağını savunan Zhao, yine de iPhone 15 serisinin satış rekorları kıracağını aktardı.

Analist Ming-Chi Kuo, bazı ülkelerde Cuma günü ön satışa çıkan serinin yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

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