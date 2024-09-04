Hopa'da Reşit Kibar'a silahlı saldırı anı ortaya çıktı

Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında bulunan Çifteköprü köyü Cankurtaran bölgesinde yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne başlanılmamasını isteyen köylüler, bölgeye iş makinelerinin gelmesini protesto etti.

ÖZEL ŞİRKET ELEMANI KÖYLÜLERE ATEŞ AÇTI

İş makineleri bölgelere indirilirken köylüler ile ağaç kesimi yapacak olan özel şirket elemanları arasında bu sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası yüklenici şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş, cebinden çıkardığı silahla köylülere ateş etti.

Kurşunların hedefi olan köylülerden Reşit Kibar, 38 yaşındaki Gökhan Koyuncu ve 36 yaşındaki Ersan Koyuncu yaralandı.

Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan 3 yaralı vatandaştan Reşit Kibar hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Gökhan ve Ersan Koyuncu'nun ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

REŞİT'İN VURULDUĞU O ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Muhammet Ustabaşın köylülerin üzerine ateş ettiği video ortaya çıktı. Yaşanan olayın görüntülerinde bir kadının hayatını kaybeden Reşit Kibar'a seslendiği ve "Reşit susun. Konuşarak, bağırarak, küfür ederek değil..." dediği anlaşılıyor. Kadının bu sözlerinden sonra peş peşe silah sesleri duyuluyor.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Silahla ateş açan Muhammet Ustabaş ile suç aleti ruhsatlı silahın sahibi şirket çalışanı Fikret M. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından Borçka Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli kişilerden Muhammet Ustabaş tutuklanırken Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.