Horford, NBA'i 3'lükleriyle sallamaya devam ediyor

Boston Celtics'in deneyimli oyuncusu Al Horford, bu sezon NBA'de dikkat çeken bir performans sergiliyor. Özellikle 3 sayı çizgisi arkasındaki etkinliğiyle öne çıkan Horford, kariyerinin bu aşamasında neredeyse tamamen 3 sayılık atışlara odaklanmış durumda. Celtics'in antrenörü Joe Mazzulla'nın hücum stratejisine uyum sağlayan Horford, önceki sezonlara göre daha fazla dış şut deniyor ve bu konuda oldukça verimli.

Horford'un bu sezon 3 sayılık atışlardaki yüzdesi %41.4'e ulaşmış durumda. Son üç maçında 11/25 oranıyla şut atan Horford, bu turların sadece üçünü iki sayılık atış olarak gerçekleştirmiş. Bu performans, onu Desmond Bane, Bradley Beal veya Karl-Anthony Towns gibi bilinen keskin nişancılarla aynı ligde değerlendiriyor.

Antrenmanlarında neredeyse yalnızca 3 sayılık atışlar üzerine çalışan Horford, "Tüm çalışmalarım 3 sayı çizgisi arkasında, bu konuda kendime daha çok güveniyorum" diye açıklama yapmış. Bu değişim, Horford'un oyun tarzında bir evrim olarak kabul ediliyor. Eskiden daha çok post-up oyunlarıyla tanınan Horford, şimdi hızlı şut atışlarına yönelmiş durumda.

Horford'un bu yeni tarzı, Celtics'in hücumunu daha dinamik hale getiriyor. Cleveland Cavaliers'ın koçu Kenny Atkinson, Horford'un hızlanan şut atışını överek, "Eskiden biraz daha zaman alıyordu, artık anında çekiyor" demişti. Bu, Horford'un savunma karşısında daha az zaman harcayarak, daha etkili olmasını sağlıyor.

Son olarak, Horford'un bu sezon ilk dokuz saniye içinde yaptığı atışlar kariyer rekoruna ulaşmış durumda; bu, onun oyunun hızlı temposuna ne kadar iyi uyum sağladığını gösteriyor. Şampiyonluk unvanını koruma hedefindeki Celtics için, Horford'un bu dönüşümü, takımın hücum stratejisinde önemli bir avantaj oluşturuyor.