6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Op. Dr. Akça: Horlama bir hastalıktır

Erişkinlerde horlama ve uyku apnesi, uyku esnasında üst solunum yolu tıkanmaları sonucunda oluşuyor. Peki, horlama hastalık mı? İşte yanıtı...

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:32
Takip Et

Horlama bir alışkanlık değil, hastalık

Op. Dr. Akça: Horlama bir hastalıktır
+
Aa
-

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, sık sık uykunun bölünmesi, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uykululuk hali gibi şikayetlerle kendisini gösteren horlama ve uyku apnesinin ilerleyen zamanlarda akciğerde direnç oluşmasına bağlı 'sağ kalp yetmezliği' gibi kalıcı hasarlara sebep olabileceğini belirtti.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, Horlama ve uyku apnesinin genellikle burun tıkanıklığına bağlı olmadığını söyleyerek, “Genel bilinenin aksine horlama ve uyku apnesi burun tıkanıklığına bağlı değil, yumuşak damak ve dilin uyku esnasında arkaya düşmesine bağlı olmaktadır. Daha nadir olarak zayıf hastalarda burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku apnesi görülebilmektedir” diye konuştu.

 

“EHLİYET ALMAYA ENGEL OLABİLİR”

Horlama ve uyku apnesinin genellikle kilolu bireylerde görüldüğünü anlatan Akça, “Bu sebeple obezite sınırları içerisinde olan kişilerin ehliyet alabilmesi veya ehliyetini yeniletmesi için kendilerinde uyku apnesinin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tanı ve tedavide uykuda oksijen değerleri, solunum durma süresi gibi birçok parametrenin bakıldığı polisomnografi (uyku testi) altın standarttır” şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mehmet Ege Akça sözlerine şöyle devam etti:

“Zayıf hastalarda cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) önerilmektedir. Kilolu bireylerde öncelikle kilo verilmesini amaçlayan diyet, spor, genel yaşam değişiklikleri, mide operasyonları gibi alternatifler düşünülmelidir. Ancak bunların erken dönemde yapılamadığı durumlarda yine cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) uygulanılmaktadır”

“ÇOCUKLARDA DURUM BİRAZ DAHA FARKLI”

Çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin çoğunlukla geniz eti ve bademcik büyüklüğünden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Akça, bunun erişkinlerden farklı olarak gelişme geriliği, diş çürümeleri, konuşma problemleri ve hatta ‘tekrarlayan orta kulak iltihaplarına’ sebep olabileceğinin altını çizdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
2
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
4
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
6
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿TCMB'den bankalara deprem bölgesi için yeni talimat
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿Beyoğlu’nda çöken binayla ilgili İBB’den açıklama geldi
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 arttı
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
﻿Uzmanı açıkladı. Hareketsizlik ve fazla kilo kansere neden olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.