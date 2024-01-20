Horlama sesinden rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Burun ameliyatı masraflarını karşılamayı teklif etmiş

Kaynak: 6ABC
Horlama sesinden rahatsız olduğu komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Burun ameliyatı masraflarını karşılamayı teklif etmiş
ABD'de komşusunun horlamasından rahatsız olan James Casey, komşusunun burun ameliyatı masraflarını ödemeyi teklifinin kabul edilmemesi üzerine komşusu Robert Wallace’ı bıçaklayarak öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Hatboro bölgesinde iki komşu arasında aylardır horlama yüzünden kavga devam ediyordu. 55 yaşındaki Christopher James Casey, horlama sesine daha fazla dayanamadığını belirttiği komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'ı bıçaklayarak öldürdü.

İki komşu arasındaki yaralanmayla sonuçlanan kavganın ardından Casey tutuklandı. Sanık Casey, mahkemede komşusuyla kavga ettiklerini söyleyerek kendini savundu.

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18 AY BOYUNCA TARTIŞMIŞLAR

Mahkemede savunma yapan Casey, iki konutun duvarının bitişik olduğunu ve Wallace'in yüksek sesle horladığını söyleyerek aralarında 18 aydır devam eden kişisel bir tartışmanın olduğundan söz etti. Olay gününde Casey, yaklaşık 20 dakika boyunca pencereden konuştuktan sonra komşusu Wallece'e horlamasına çözüm bulmak için burun ameliyatı masraflarını karşılamayı teklif ettiğini söyledi.

Wallece'in kendisine saldırdığını ileri süren Casey, yalnızca kendisini savunduğunu belirtti. Mahkeme bulgularında Casey'nin askeri tür bir bıçakla Wallace'ı göğsünden birkaç kez bıçakladığı yer aldı. Savcılar, Casey'nin üçüncü derece cinayet, kasten adam öldürme ve suç aletlerini bulundurmayla suçlandığını belirtti. Sanık Casey’nin 29 Ocak'ta ön duruşma için mahkemeye çıkması planlanıyor.

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