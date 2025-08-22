Horlayan çocuklardaki tehlike ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Çocuklarda horlama, genellikle masum bir uyku alışkanlığı olarak görülse de, uzmanlar bu durumun ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, horlayan çocuklarda orta kulak iltihabı riskinin yüksek olduğunu belirtti. Burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma veya horlama gibi belirtiler gösteren çocukların orta kulakta sıvı birikimiyle karşı karşıya olabileceğini ifade eden Tınazlı, “Eğer çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyor, yakından izliyor ya da seslendiğinizde birkaç kez tekrarlatıyorsa, ağrısız orta kulak iltihabı geçiriyor olabilir” dedi.

Orta kulak iltihabı (otitis media), kulak zarının arkasında bulunan orta kulak boşluğunda bakteri veya virüs kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı bir sağlık sorunu olarak tanımlandı. Özellikle çocukluk çağında sık görülen bu durum, erken teşhis edilmediğinde işitme kaybı, konuşma gelişiminde gerilik ve sosyal uyum sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildi.

Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. David Tunkel, “Çocuklarda horlama, genellikle geniz eti büyümesi veya üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilidir. Bu durum, östaki borusunun tıkanmasına ve orta kulakta sıvı birikimine neden olabilir” diyerek horlamanın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, horlama ile orta kulak iltihabı arasındaki bağlantıyı net bir şekilde ortaya koydu.

Pediatric Otolaryngology dergisinde yayımlanan bir araştırma, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve horlayan çocukların %30’unda orta kulakta sıvı birikimi tespit edildiğini gösterdi. Bu durum, özellikle 2-7 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın görüldü.

Araştırmaya göre, sıvı birikimi tedavi edilmediğinde, kulak zarında negatif basınç oluşarak kalıcı işitme kayıplarına yol açabiliyor.

İngiltere’deki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nden Dr. Sarah Johnson, “Horlama, çocuklarda sadece bir uyku sorunu değil, aynı zamanda östaki borusunun işlev bozukluğunun bir göstergesi olabilir. Ebeveynlerin, çocuklarının uyku düzenini ve işitme davranışlarını dikkatle gözlemlemesi kritik önem taşıyor” dedi.

Johnson, özellikle sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında, geniz eti ameliyatı veya kulak tüpü yerleştirme gibi cerrahi müdahalelerin etkili sonuçlar verdiğini belirtti.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARICI

Orta kulak iltihabı, genellikle kulak ağrısı, ateş veya akıntı gibi belirgin semptomlarla kendini göstermediğinin altı çizildi.

Uzmanlar, bu durumun sinsi bir şekilde ilerleyebileceğini ve çocukların ders başarısında düşüş, huzursuzluk, denge problemleri veya sosyal ilişkilerde bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade ederek, “Ebeveynler, çocuklarının işitme azlığından şüpheleniyorsa, vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı” uyarısında bulundu.

Tınazlı, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Tedavi sürecinde, 2-3 haftalık ilaç tedavileri genellikle etkili olurken, geniz eti büyüklüğü veya östaki borusu tıkanıklığı gibi durumlarda cerrahi müdahale gerekebildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Michael Stewart, “Kulak tüpü ameliyatları, sıvı birikimini önlemek ve işitmeyi iyileştirmek için oldukça başarılı bir yöntem. Hastaların büyük çoğunluğunda olumlu sonuçlar alınıyor” dedi. Stewart, ayrıca grip ve pnömokok aşılarının düzenli yapılmasının, enfeksiyon riskini azaltarak orta kulak iltihabını önlemede önemli bir rol oynadığını ekledi.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının uyku düzenini yakından takip etmelerini ve horlama, ağzı açık uyuma veya işitme sorunları gibi belirtileri göz ardı etmemelerini önerdi.

Uzmanlar, “Çocuklarda orta kulak iltihabı, erken müdahale ile kolayca tedavi edilebilir. Ancak ihmal edildiğinde, kalıcı hasarlara yol açabilir” diyerek aileleri bilinçli olmaya çağırdı.

Horlama gibi basit görünen bir belirti, çocuklarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanlar, erken teşhis ve uygun tedavinin, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerini korumada kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ebeveynlerin dikkatli gözlemi ve uzman görüşüne başvurması, bu sinsi tehlikenin önüne geçmenin en etkili yolu.