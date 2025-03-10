Horoz dövüştüren 4 kişiye 41 bin 540 TL ceza

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekibi ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbar sonrası dün saat 20.30 sıralarında adrese gitti.

Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı incelemede, "Çember" olarak tabir edilen horoz dövüş ringi içerisinde halihazırda horoz dövüşü olmadığı ancak alan içerisinde 4 Asel horozu bulunduğu görüldü.

Ekipler tarafından horozlar muhafaza altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi. Horoz sahipleri M.S., M.B., C.H. ve E.H.'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirme" suçlarından kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 41 bin 540 TL para cezası uygulandı.