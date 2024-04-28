Horoz dövüştüren şahıslara ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında horoz dövüşü yapan kişiler kıskıvrak yakalandı.

Operasyon sonucu el konulan 7 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis parası, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi.

Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı belirlenen 13 şahsa toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, dövüş organize ettiği tespit edilen eden 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.