Horoz dövüştüren şahıslara ceza yağdı

Kaynak: İHA
Horoz dövüştüren şahıslara ceza yağdı
Artvin’in Ardanuç ilçesinde horoz dövüştükleri esnada jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında horoz dövüşü yapan kişiler kıskıvrak yakalandı.

Operasyon sonucu el konulan 7 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis parası, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi.

Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı belirlenen 13 şahsa toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, dövüş organize ettiği tespit edilen eden 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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