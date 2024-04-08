Horoz dövüştürenlere ceza yağdı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda horoz dövüşlerini organize eden 2 kişi, site güvenlik personeli ve horoz sahibi 17 kişi ile horoz dövüşlerine para yatıran 41 kişi yakalandı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak’tan geldiği tespit edilen Horoz sahipleri ve kumarbazlara ait bahis defteri, terazi ve 36 horoz ele geçirildi.

41 kişiye kumar oynama suçundan toplamda 673 bin 500 lira idari para cezası kesilirken, dövüşü organize ettiği tespit edilen 2 kişi ve dövüşlerin yapıldığı sitede güvenlik görevli olan şahıs hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan 17 horoz sahibine adli işlem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası kesildi.