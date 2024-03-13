Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye 180 bin TL ceza

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, hayvan çiftliğe operasyon düzenledi.

180 BİN 400 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 180 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.Çiftlikte yapılan çalışmalarda 11 canlı hayvan taşıma çantası, 11 horoz ve 2 horoz dövüştürmek için yapılmış ring ele geçirildi. Ele geçirilen horozlar, kafesleri ile birlikte hayvanat bahçesine teslim edildi.