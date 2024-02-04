Horoz dövüşü operasyonu

Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis, kumar ve hayvanlara işkence niteliğindeki hayvan dövüştürme organizasyonlarına göz açtırmıyor.

JASAT EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Bu kapsamda Denizli’nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi’nde, M.A. ve A.D isimli şahıslara ait Kanatlı hayvanları sevenler ve sergileyenler derneğinde horuz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Pamukkale ilçe Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Kom ve JASAT ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

TOPLAM 704 BİN TL CEZA

Yapılan operasyonda, dernek içerisinde 13 horozun dövüştürüldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun 14/A maddesine aykırı davranıştan 13 hayvan sahibine toplamda 93 bin 808 TL, kumar oynayan diğer 95 kişiye ise toplamda 610.375 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Söz konusu 13 horoz, Jandarma çevre koruma timi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi. M.A. ve A.D isimli şüpheliler hakkında ise ‘kumar oynamaya yer temin etmek’ suçundan gözaltına alınarak adli tahkikat başlandı.