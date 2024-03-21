Horoz dövüşü üzerinden bahis oynayan 94 kişiye 603 bin lira ceza

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde iş yeri görünümü verilen mekanda ‘Horoz dövüşü’ düzenlenerek bahis oynatıldığı, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay gibi çevre illerden de kişilerin katılacağı ihbarı üzerine baskın düzenlemek için harekete geçti.

98 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Tespit edilen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, horozların ring alanında dövüştürülerek bahis organize edildiğini tespit ederek, 98 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

94 KİŞİYE TOPLAM 603 BİN TL CEZA KESİLDİ

İşletme sahibi Erol S. ile birlikte Bahattin G., Mustafa K. ve Yusuf D. hakkında 'hayvanları dövüştürmek ve bahis oynatmak için yer sağlamak ve organize etmek' suçlarından adli işlem yapılıp, iş yeri ise mühürlenerek kapatıldı. Bahis oynayan 94 kişiye ise toplam 603 bin TL ceza kesildi.

Polis ekipleri tarafından el konulan 14 dövüş horozu, iyileştirilmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine götürüldü. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının ise 50 ile 100 bin lira arasında olduğu öğrenildi.