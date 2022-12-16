Fransa Katar'a akıyor: 3 bin sandalye eklenecek

Çeyrek finalde İngiltere'ye karşı yaklaşık 4 bin Fransa taraftarı vardı.
Fransa Futbol Federasyonu, Fas maçı sonunda talep ettiği ek 3 bin kişilik kotayı doldurmaya hazırlanıyor.
Fransızlar için daha önce ayrılan 3 bin sandalyeye eklenecek ve böylece Fransız seyirci sayısını 6 bine çıkaracak.
Fransa'da dördüncü Dünya Kupası final maçına katılmak için talebin yüksek olduğu belirtildi.
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