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Fransa Katar'a akıyor: 3 bin sandalye eklenecek

Fransız L'Équipe gazetesi Lusail Stadyumu'nda oynanacak 2022 Katar Dünya Kupası finaline yaklaşık 6 bin Fransız taraftarının katılmasının beklendiğini bildirdi.  

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:16
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'Horozlar' Dünya Kupası finali için ek kontenjan istedi

Fransa Katar'a akıyor: 3 bin sandalye eklenecek
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Çeyrek finalde İngiltere'ye karşı yaklaşık 4 bin Fransa taraftarı vardı.
Fransa Futbol Federasyonu, Fas maçı sonunda talep ettiği ek 3 bin kişilik kotayı doldurmaya hazırlanıyor.

Fransızlar için daha önce ayrılan 3 bin sandalyeye eklenecek ve böylece Fransız seyirci sayısını 6 bine çıkaracak. 

Fransa'da dördüncü Dünya Kupası final maçına katılmak için talebin yüksek olduğu belirtildi.

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