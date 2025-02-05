'Horozlu Teyze' icra kararıyla evsiz kaldı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evin bahçe katını kiralayan kadın, geçen süre içerisinde hiç kira ödemedi. Zonguldak'ta oturan ev sahibi Hüseyin İncebacaklı, çöp eve dönen bahçe katını boşaltabilmek için açtığı tahliye davasını kazandı. İcra yoluyla evin tahliyesine karar verildi.

KARARI DUYUNCA BAZI TORBALARI TAŞIDI

6 çocuk sahibi olan ve Avcılar'da tek başına yaşayan Güllü Akkaya, çöpten toplandığı eşyalarının icra memurları tarafından alınmasını önlemek için harekete geçti. Evdeki eşyaları doldurduğu yaklaşık 100 çuvalı aynı sokaktaki binanın kömürlüğüne, bazılarını da mahalledeki boş araziye götürdü. Akkaya çalınmaması için eşyaların yanında kalmaya başladı. Mahalle muhtarı Zehra Er, Avcılar Kaymakamlığı'nın desteği ile Akkaya'nın Ankara'daki çocuklarına haber verdi. Muhtar Er ve ev sahibi İncebacaklı'nın başvurusu üzerine eve Avcılar Belediyesi'nden temizlik görevlileri gönderildi. Çok sayıda farenin yanı sıra bit ve pire bulunan çöp evdeki tüm eşyalar özel kıyafet giydirilen ve iki maske taktırılan işçiler tarafından çöp aracı ve kamyona taşındı.

'ÇIKARAMIYORUZ'

Ev sahibi Hüseyin İncebacaklı, "Kiralayalı 2-3 sene oldu. Kirayı verdiğimiz günden bu yana 1 lira bile kira vermedi. Bunun üstüne evi çöp ev yaptı. Çıkaramıyoruz" dedi.

'EVİ ÇÖP EVE ÇEVİRMİŞ'

Mahalle Muhtarı Zehra Er, "Mahallemizde 4-5 yıldır yaşıyormuş. Evi komple çöpe çevirmiş. Ev sahibi ve yanındaki apartmanlarda oturanlar da şikayetçiydi. Ben de eve gittim. Girilecek durumda değildi. Fareler basmış durumda. Kimsesi olmadığını anlatmıştı. Avcılar Kaymakamlığı'nın desteği ile bütün aile fertlerine ulaştım. Altı çocuğu var, Ankara'da yaşıyorlar. Çocuklara ulaştım. Daha önce gelip götürmüşler anneyi. Bakımevinden kaçarak hep bu tarafa geliyormuş. Biri ile imam nikahlı. Evlendirme programında evlendiği bir beyefendi ile burada birlikte yaşıyorlar. Aslında beyefendi dolandırıyor. Şimdi evini boşaltmak zorunda kalıyoruz. Evsiz kalacağı için çok üzgünüm. Ama kendisi kesinlikle sığınma evine gitmeyi de kabul etmiyor" dedi.