Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözünün anlamı nedir?

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Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözünün anlamı nedir?
Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işe karar vermede söz sahibi veya yetkili kişinin gerektiğinden fazla olması, o işin ya da kararın sekteye uğramasına sebep olur.

Çok fazla kişinin karıştığı durumlarda, ortak bir karara varmak zorlaşmaktadır.

Kişilerin dahli ne kadar olursa o iş o kadar zor çözülecektir.

HOROZU ÇOK OLAN KÖYÜN SABAHI GEÇ OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen ayrı bir şey söylüyorsun, ben ayrı bir şey söylüyorum bir de çıkıp Ekrem ayrı bir şey söyleyince uzlaşamıyoruz işte; horozu çok olan köyün sabahı geç oluyor."

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