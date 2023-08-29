Hortum çatıları uçurdu elektrik tellerini kopardı

Ardahan’da etkili olan hortum evlerin çatısını uçurdu, elektrik ve telefon tellerini kopardı, araçlara zarar verdi.

KAYNAK: İHA
Hortum çatıları uçurdu elektrik tellerini kopardı

İHA'nın haberine göre, Ardahan’da sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtınanın ardından aniden oluşan hortum merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde maddi zarara yol açtı.

Şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortumda bazı evlerin çatıları uçtu. Hortumun zarar verdiği bölgede bazı elektrik nakil hatları da zarar görünce, bölgede enerji kesintisi yaşandı ve yaklaşık 1 saat sonra yapılan çalışmaların ardından enerji bölgeye yeniden verilebildi. Hortumun çatıdan uçurduğu sac parçalar park halindeki araçlara da zarar verdi.

Bülent Köksoy, ’’Hortum nedeniyle çatılardan kopan kopan saclar araçlarımıza zarar verdi. Zarar büyük’’ dedi.

Şenol Kirman ise sağanak yağış sonrası meydana gelen hortum nedeniyle araçların zarar gördüğünü söyleyerek, "Sağanak yağış sonrası hortum oluştu. Çatılardan düşen saclar burada park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Ayrıca elektrik telleri de zarar gördü. Şu anda Aras Edaş ekipleri enerjiyi kesip onarım yapıyor’’ dedi.

aw018261-01.jpg

aw018261-02.jpg

aw018261-03.jpg

aw018261-04.jpg

aw018261-05.jpg

aw018261-06.jpg

aw018261-07.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı Magazin
Özge Özpirinçci ve eşi tatil kaçamağı yaptı
Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntem ortaya çıktı. Haftada bir kez uygulayın. Sarı dişlere veda edin Sağlık
Beyaz dişlerin sırrı olan üç yöntem ortaya çıktı. Haftada bir kez uygulayın. Sarı dişlere veda edin
CHP binasına silahlı saldırıda bulunan şüphelinin cezası belli oldu Güncel
CHP binasına silahlı saldırıda bulunan şüphelinin cezası belli oldu
A Milli Takım'ın rakibi Polonya Spor
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması Siyaset
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması
KYK yurt başvuruları başladı Güncel
KYK yurt başvuruları başladı
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar Güncel
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar