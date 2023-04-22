Hortum felaketini yaşayan depremzedeler: Adeta ölümü bekledik

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen fırtına felaketi sonrasında ilçede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları korkuyu, "Adeta ölümü bekledik" sözleriyle anlattı.

Hortum felaketini yaşayan depremzedeler: Adeta ölümü bekledik

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sonrasında depremzedelerin kaldığı çadır ile konteynerler uçmuştu. Yaşanan bu üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi ise yaralanmıştı.

Memiş Özdal, Mahallesi’ndeki hortumun etkisiyle bazı evlerin çatıları zarar görürken, ilçede bulunan bazı otomobiller ise ters döndü. Bölgeye sevk edilen jandarma komando ve AFAD ekipleri, zarar gören alanlarda çalışma başlatırken vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

“ÖLÜMÜN İÇİNDEYDİK, ÖLÜMÜ BEKLEDİK”

Bir anda gelen fırtına ve hortum felaketi esnasında depremden daha büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Tarık Şakir, “Biz dün bu saatlere biz evimize dönerken büyük bir fırtına oluştu. Enerji panelleri olsun, duvarlar olsun, ağaçlar olsun hepsi kökünden fırladı. Yani biz ölümün içindeydik resmen bekledik ölümü. Eşim 2-3 metre havalandı, ben peşinden koştum. Kendisi bana sarıldı ben kendisine sarıldım. Tutunmaya çalıştık bir şekilde çocuklarımız çadırın içinde kaldı, babam geldi üstlerine yığıldı ve babam o sırada çocukların hayatlarını kurtardı. O sırada babamın üzerine ağaç gelmiş, demir gelmiş. Yani çok kötü bir durumdu. Depremden daha tehlikeliydi diyebilirim” dedi.

“EŞYALARIMIZIN HEPSİ GİTTİ”

Aile olarak büyük bir korku yaşadıklarını söyleyen Kadir Tongül, “Olayın boyutu çok büyüktü yani depremden daha kötüydü. Bir anda hortum geldi bütün çadırlarımızı eşyalarımızı hepsini aldı gitti. Bir düzen kurmuştuk, yapacak bir şey yok can kaybı olmadığı için ona şükür ediyoruz. Korku yaşadık çocuklarımız, kendimiz. Çadırlarımız, eşyalarımız hepsi gitti. Çok zor durumdayız. Allah yardımcımız olsun tekrardan düzen kurmaya çalışıyoruz kendi çabalarımızla” ifadelerini kullandı.

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