Hortum seraları vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 5 Mart günü yaşanan felaketin yeni görüntüleri ve hortumun sebep olduğu yıkımı bütün açıklığıyla gözler önüne serdi.

Merkez ilçelerde etkili olan sağanaktan etkilenirken, şehrin batısında yer alan Demre ve Kumluca’da ise hortum etkili oldu.

Demre’de denizden çıkıp 175 dekarlık örtülü alanda etkili olan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca serayı tarumar ettiği gibi çok sayıda elektrik direğinin yıkılmasına ve çevrede ciddi maddi kayıpların yaşanmasına sebebiyet verdi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan felaket, yıkımın şiddetini gösterdiği gibi halkın nasıl bir korku yaşadığını da gözler önüne serdi.