Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesabına nasıl giriş yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesabına nasıl giriş yapılır?
Microsoft tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan hotmail bir elektronik posta uygulamasıdır. Kullanıcılar hotmail uzantılı bir e-posta adresine kolaylıkla sahip olabilir. Peki, hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesabına nasıl giriş yapılır?

Hotmail adresi sonrasında Outlook ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medya uygulamalarında da hesap sahibi olabilmek, e-posta göndermek veya iletişim kurmak için öncelikle Hotmail gibi bir e-posta adresine sahip olmanız gerekiyor. Peki, hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesabına nasıl giriş yapılır?

HOTMAİL HESABI NASIL AÇILIR?

Hotmail adresi almak isteyen kullanıcılar hotmail hesabını oluşturmak için önce https://login.live.com/ Hotmail oturum aç Outlook sayfasına giriş yaparak ve karşılarına çıkan Hotmail hesabı açma talimatları izlemelidir.

HOTMAİL HESABINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Hotmail Outlook e-posta uygulamasına giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Hotmail Outlook Resmi Web Sitesine Giriş Yapın:

İlk olarak, Hotmail Outlook'un resmi web sitesine gitmek için tarayıcınızın adres çubuğuna "https://www.outlook.com/" yazın veya "https://login.live.com/" adresini kullanabilirsiniz.

Hotmail Sign In Seçeneğine Tıklayın:

Web sitesine giriş yaptıktan sonra, genellikle sayfanın sağ üst köşesinde ya da merkezinde "Sign In" veya "Oturum Aç" gibi bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak oturum açma sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-posta Adresinizi Yazın:

Karşınıza çıkan oturum açma sayfasında, kare içerisinde bir pencere göreceksiniz. Bu pencereye daha önceden oluşturduğunuz Hotmail Outlook e-posta adresinizi yazın.

Skype Hesabı veya Telefon Numarası Kullanıyorsanız Bilgileri Girin:

Eğer e-posta adresi yerine Skype hesabınız veya telefon numaranız ile kayıt olduysanız, ilgili alana bu bilgileri doğru bir şekilde girin.

İleri Butonuna Tıklayın:

Giriş bilgilerinizi doğru bir şekilde yazdıktan sonra, sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "İleri" veya "Sign In" gibi bir butona tıklayarak devam edin.

Şifrenizi Girin ve Oturumu Açın:

İleri butonuna tıkladıktan sonra, şifrenizi girmeniz gereken bir bölüm karşınıza çıkacaktır. Şifrenizi doğru bir şekilde yazın ve ardından "Giriş" veya "Sign In" butonuna tıklayarak Hotmail Outlook e-posta hesabınıza oturum açabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, Hotmail Outlook e-posta hesabınıza giriş yapabilir ve e-posta servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlgili Haberler
Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?
Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?
Yapay zeka insanları aldatabilir mi?
Google hakkında bu bilgileri ilk defa duyacaksınız. İşte Google'ın 10 bilinmeyen detayı
Son Haberler
Uzmanından korkutan rahim kanseri açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan rahim kanseri açıklaması
Zenginleri kara kara düşündürecek vergi geliyor Dünya
Zenginleri kara kara düşündürecek vergi geliyor
Akran kavgası can aldı. Ayırmadılar "Vur len vur" diye tempo tuttular Gündem
Akran kavgası can aldı. Ayırmadılar "Vur len vur" diye tempo tuttular
Van'da eksi 6 derece havada buz gibi suda yüzdüler Gündem
Van'da eksi 6 derece havada buz gibi suda yüzdüler
Diyarbakır’da kanserle ilgili farkındalık artıyor Sağlık
Diyarbakır’da kanserle ilgili farkındalık artıyor
DeFacto Afrika kıtasında 72 mağazaya ulaştı Ekonomi
DeFacto Afrika kıtasında 72 mağazaya ulaştı
Kuşadası Körfezi'nde deprem Gündem
Kuşadası Körfezi'nde deprem