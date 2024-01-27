Hotmail adresi sonrasında Outlook ile beraber kullanılmaya başlanmıştır. Sosyal medya uygulamalarında da hesap sahibi olabilmek, e-posta göndermek veya iletişim kurmak için öncelikle Hotmail gibi bir e-posta adresine sahip olmanız gerekiyor. Peki, hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail hesabına nasıl giriş yapılır?

HOTMAİL HESABI NASIL AÇILIR?

Hotmail adresi almak isteyen kullanıcılar hotmail hesabını oluşturmak için önce https://login.live.com/ Hotmail oturum aç Outlook sayfasına giriş yaparak ve karşılarına çıkan Hotmail hesabı açma talimatları izlemelidir.

HOTMAİL HESABINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Hotmail Outlook e-posta uygulamasına giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Hotmail Outlook Resmi Web Sitesine Giriş Yapın:

İlk olarak, Hotmail Outlook'un resmi web sitesine gitmek için tarayıcınızın adres çubuğuna "https://www.outlook.com/" yazın veya "https://login.live.com/" adresini kullanabilirsiniz.

Hotmail Sign In Seçeneğine Tıklayın:

Web sitesine giriş yaptıktan sonra, genellikle sayfanın sağ üst köşesinde ya da merkezinde "Sign In" veya "Oturum Aç" gibi bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneğe tıklayarak oturum açma sayfasına yönlendirileceksiniz.

E-posta Adresinizi Yazın:

Karşınıza çıkan oturum açma sayfasında, kare içerisinde bir pencere göreceksiniz. Bu pencereye daha önceden oluşturduğunuz Hotmail Outlook e-posta adresinizi yazın.

Skype Hesabı veya Telefon Numarası Kullanıyorsanız Bilgileri Girin:

Eğer e-posta adresi yerine Skype hesabınız veya telefon numaranız ile kayıt olduysanız, ilgili alana bu bilgileri doğru bir şekilde girin.

İleri Butonuna Tıklayın:

Giriş bilgilerinizi doğru bir şekilde yazdıktan sonra, sayfanın sağ alt köşesinde bulunan "İleri" veya "Sign In" gibi bir butona tıklayarak devam edin.

Şifrenizi Girin ve Oturumu Açın:

İleri butonuna tıkladıktan sonra, şifrenizi girmeniz gereken bir bölüm karşınıza çıkacaktır. Şifrenizi doğru bir şekilde yazın ve ardından "Giriş" veya "Sign In" butonuna tıklayarak Hotmail Outlook e-posta hesabınıza oturum açabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, Hotmail Outlook e-posta hesabınıza giriş yapabilir ve e-posta servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.