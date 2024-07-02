House Of Dragon’un yeni sezonundaki genelev sahneleri tartışma yarattı

Genelev sahneleri tartışma yarattı

Yazar George R.R. Martin’in ünlü fantastik dünyasından uyarlanan dizinin yeni sezonunda yer alan +18 sahneler çok konuşuldu.

House Of The Dragon dizisindeki oral seks sahnesi sonrası sosyal medyadan eleştiriler geldi.

Genelev sahneleri sonrasında sosyal medyada "HBO ne yapıyorsun?", "Sadece erotizm var", "Seks görmeyi bekliyordum ama bunu hesaba katmamıştım. Dizi beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor", "Bunun yayınlanmasına izin vermelerine gerçekten şaşırdım" yorumları paylaşıldı.