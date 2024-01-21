How I Met Your Mother dizisinin Ted'i evlendi. Bu yaşa kadar bekardım çünkü...

Kaynak: Haber Merkezi Merve Elçi
How I Met Your Mother dizisinin Ted'i evlendi. Bu yaşa kadar bekardım çünkü...
Bir döneme damga vuran How I Met Your Mother dizisinin sevilen karakteri Ted Mosby'i canlandıran Josh Radnor evlendi. Mutlu anlarını Radnor kendi hesabından paylaştı.

How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikah masasına oturduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi ve karlar altındaki görüntülerini paylaştı..

49 yaşında olan ünlü oyuncu "Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Gökyüzünden süzülen bembeyaz kar tanelerinin altında, kalbindeki aşk ateşiyle evlenen Josh Radnor 49 yaşında evlenme nedenini açıkladı.

"ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ..."

Radnor şöyle dedi:

Yeşil gözlerindeki sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlıktan değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim çünkü ben seni bekliyordum.

"ONA KARIM DİYECEK KADAR ŞANSLI OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Oyuncu, paylaşımında karısı Jordana'yı da övgüler yağdırarak "Bu olağanüstü kadına 'karım' diyebilecek kadar şanslı olduğuma inanamıyorum" dedi.

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