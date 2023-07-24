Hristiyan esnaf Kur'an yakan adamı dükkanından kovdu

İsveç’te Hristiyan bir esnaf, Stockholm'de eylemler düzenleyerek Kur'an-ı kerim yakan Iraklı Salwan Momika'ya marketinden ürün satmadı ve onu dükkanından kovarak tepki gösterdi.

Hristiyan esnaf Kur'an yakan adamı dükkanından kovdu

Oda tv'nin haberine göre; İsveç’de Kur’an-ı kerim'i yakarak eylem yapan Müslümanları, terörist olmakla suçlayan Iraklı Hristiyan Salwan Momika, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Fakat market sahibi Hristiyan esnaf, Momika'ya marketinden ürün satmayarak dükkanından kovdu. Salwan Momika o anları cep telefonu kamerasına kayıt etti.

Hristiyan esnaf marketine gelen Salwan Momika’ya şu sözleri sarf etti:

“Ben de senin gibi Hristiyanım. Sen insanlara saldırmakla ayıp ediyorsun. Sen İslam dinine saygı göstermedin İslamı aşağıladın. İslamı aşağılamanı kabul etmiyoruz. Müslümanlar onurlu insanlar. Onların dinini aşağılayamazsın.” Diyerek tepki gösterdi.

İSVEÇ'TE KUR'AN YAKMIŞTI

Salwan Momika, İsveç’in Stockholm şehrinde, cami önünde Kur'an sayfalarına domuz pastırması yapıştırıp, sigara söndürüp kur’an-ı kerim’i ateşe vermişti.

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