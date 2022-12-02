HSK güz kararnamesi yayımladı. Dikkat çeken Savcı İstanbul’a atandı

Bakırköy Başsavcıvekilliği'ne getirilen Duman’ın ismi, Bodrum Başsavcısı olduğu dönemde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile “yakın ilişkisi” olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kararname ile 255’i adli 27’si idari yargıda görevli 282 hâkim ve savcının ataması yapıldı.

Buna göre, Adil Öksüz’ün kaçırılmasına ilişkin davaya bakan mahkemenin Başkanı Abdullah Köksal ile darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler'de gerçekleşen faaliyetlere ilişkin davaya bakan mahkeme başkanı Murat İlhan Yargıtay Savcılığı'na gönderildi.

Vali ve kaymakamlar hakkındaki FETÖ soruşturmalarına bakan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Aydoğan, Ankara İstinaf Savcılığı'na atanırken, kararnamedeki en dikkat çekici isim ise İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Barış Duman oldu.

Bakırköy Başsavcıvekilliği'ne getirilen Duman’ın ismi, Bodrum Başsavcısı olduğu dönemde, Sedat Peker’in Yalıkavak Marina’ya “çöktüğünü” iddia ettiği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile “yakın ilişkisi” olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.