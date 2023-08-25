HSK, İmamoğlu davasına bakacak istinaf heyetini değiştirdi

İBB Başkanı İmamoğlu’na hapis cezası verilen davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK, davaya bakacak istinaf heyetini değiştirdi.

HSK, İmamoğlu davasına bakacak istinaf heyetini değiştirdi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeniden adaylığa hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve "siyasi yasak" kararının istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 24. Ceza Dairesi'nin başkanı ve bir üyesini görevden aldı.

HSK Birinci Daire, temmuz ayındaki iller arası atama kararnamesinin ardından bu kez "müstemir yetki" kararnamesini tamamladı. Kurul, Ekrem İmamoğlu davasının istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul BAM 24. Ceza Dairesi Başkanı Sezai Öztürk'ün yetkisini kaldırdı, Öztürk'ü 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderdi.

Yine aynı dairenin üyesi Rüştü Yamak da 1. Ceza Dairesi Üyeliği'ne atandı. Daire Başkanlığı'na Yaşar Kılınç, üyeliğe ise Muharrem Ballı getirildi. Kılınç, 17 Temmuz'daki atama kararnamesinde istinaf üyeliğinden istinaf başkanlığına terfi ettirilmiş ancak henüz görev yapacağı daire belirlenmemişti. HSK'nın bu kararıyla üç kişilik İmamoğlu heyetinin iki ismi değiştirilmiş oldu. Dairede salt çoğunlukla karar alınıyor.

GÖZLER İSTİNAFTA

24. Ceza Dairesi'nin henüz istinaf incelemesini tamamlamadığı öğrenildi. Görev değişikliğinin ardından İmamoğlu davasının öne çekilmesi bekleniyor. İstinafın vereceği karardan sonra dosya, son hüküm için Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gidecek.

Yargıtay'ın vereceği karar da İmamoğlu'nun siyasi geleceğini etkileyecek. Olası bir onama kararında İmamoğlu, Mart 2024'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olamayacak ve olası bir CHP Genel Başkanlığı adaylığı iddiası da tümden ortadan kalkmış olacak.

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