HSK üyeliği için başvuru süreci başladı. Son tarih 12 Ocak

TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından HSK’ye bir üye seçilecek. Başvurular, 12 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen ya da posta yoluyla TBMM Başkanlığına yapılabilir.

Başvurular Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderilecek. Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Oylamanın birincisinde aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması durumundu ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu istenecek.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözettikten sonra seçim tamamlanacak.