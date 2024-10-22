HSK'da bıçaklı saldırı! Müfettiş ağır yaralandı

Kaynak: ANKA
HSK'da bıçaklı saldırı! Müfettiş ağır yaralandı

HSK'daki bir yemekhane çalışanı yemekhane önünde "Allah'u ekber" diyerek Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) yemekhanesinde çalışan bir kişi, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; HSK'daki bir yemekhane çalışanı yemekhane önünde "Allah'u ekber" diyerek Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı. HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, HSK eski başkanvekili ve Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar Kurulu binası içinde ve henüz anlaşılamayan bir nedenle, uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanan meslektaşım, kardeşim HSK Müfettişi Mehmet Aslan’a geçmiş olsun diyor, acil şifa diliyorum" paylaşımında bulundu.

HSK'da bıçaklı saldırı! Müfettiş ağır yaralandı

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