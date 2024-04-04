HSK'dan Abdullah Zeydan'ın haklarını iade eden mahkemeye inceleme

Kaynak: Haber Merkezi
HSK'dan Abdullah Zeydan'ın haklarını iade eden mahkemeye inceleme
HSK'dan, Abdullah Zeydan'ın Haklarını İade Eden Mahkemeye SoruşturmaHakimler Savcılar Kurulu, 31 Mart2ta yapılan yerel seçimlerde AKP'li rakibini geride bırakan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri verilmesine hükmeden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Van’da yaşanan mazbata krizinin sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakarete geçti. HSK, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını iade eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

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NE OLMUŞTU?

Van'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde DEM Parti adayı, Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucunda seçimden 2 gün önce mesai bitimine 5 dakika kala iptal edilmişti.

Kamuoyu tepkilerinin ardından, Zeydan’ın memnu haklarının iadesine karar verilmişti.

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