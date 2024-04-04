HSK'dan Abdullah Zeydan'ın haklarını iade eden mahkemeye inceleme

Van’da yaşanan mazbata krizinin sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hakarete geçti. HSK, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını iade eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.
NE OLMUŞTU?
Van'da, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde DEM Parti adayı, Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucunda seçimden 2 gün önce mesai bitimine 5 dakika kala iptal edilmişti.
Kamuoyu tepkilerinin ardından, Zeydan’ın memnu haklarının iadesine karar verilmişti.