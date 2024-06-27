HSK'dan kritik açıklama: Hakim Gül Altınok ile Savcı Aslan mesleğe devam edecek mi?

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından her iki yargı mensubunun da görevlerine devam ettiği ve bu konuda herhangi bir soruşturma olmadığı yönündeki haberleri reddetti. Kurul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve her iki hukukçu hakkında herhangi bir işlemin yapılmadığını belirtti.

HSK, Adana'da görevli Hakim Gül Altınok ile ilgili olarak gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. HSK'nın açıklamasına göre, Altınok'un 2802 sayılı yasanın ilgili maddesi temel alınarak geçici olarak görevinden alındığı belirtildi. Devam eden disiplin soruşturmasının yanı sıra, Altınok'un Edirne'deki görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlarla ilgili daha önce başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, meslekten ihraç edilmesine iki defa karar verildiği ifade edildi. Ayrıca, HSK tarafından verilen izinle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yargılanan Altınok'un duruşmasının 10 Eylül 2024 tarihine ertelendiği bildirildi.

İHRAÇ EDİLEN HAKİM GÜL ALTINOK, HSK ÜYESİNİN FOTOĞRAFINI BÜYÜCÜYE GÖNDERMİŞ

Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan hakkında ise şöyle denildi:

"Soruşturma konusu eylemleri nedeniyle Kurulumuzca ilgilinin iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup bu kararlar kesinleşmiş bulunmaktadır. Öte yandan, anılan Cumhuriyet savcısı hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmektedir. Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."

HAKİM GÜL ALTINOK OLAYI NEDİR?

Adana’da görev yapan Hakim Gül Altınok’un 5 yıllık yasak ilişkisinin bitmesinin ardından geçmişte yaptığı usulsüzlüklere dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Altınok’un dosyasında yasak ilişkilerden, uyuşturucu partilerine kadar birçok suç bulunuyor.

2014-2019 yılları arasında Edirne’de görev yapan Hakim Gül Altınok görev yaptığı süre boyunca çeşitli skandallarla anılmış ve meslekten ihraç edilmiştir. Ardından Adana’da göreve başlayan Altınok’un skandalları bitmedi. Evli ve bir çocuk annesi Gül Altınok Adana’da 2019 yılında başlayan yasak aşkında yeni detaylar ortaya çıktı. 5 yıl önce Server L. ile ilişkiye başlayan Gül Altınok’un ilişkisinin eşinin de bildiği iddia ediliyor. İddialara göre Server L., Altınok’un başka erkeklerle de menfaat karşılığı ilişkide olduğunu öğrenmesi üzerine ilişkiyi sonlandırmak istedi.

Server L. ilişkiyi sonlandırmasının ardından Altınok’tan tehdit mesajları aldığını ve iş yerinde mafyalar tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Server L.’nin iddiasına göre iş yerine gelen kişiler kendisinden Altınok’la ilgili cinsel videoları silmesini istedi. Eğer silmezse öldürülebileceğini iddia etti. Bu olayın ardından Server L., Altınok’tan şikayetçi oldu.

Savcılık Hakim Gül Altınok hakkında soruşturma izni vermesi üzerine detaylar ortaya çıkmaya başladı. HSK 1. Dairesi tarafından yapılan soruşturmada Altınok’un daha önce ‘akaryakıt kaçakçılığı iddiası ile yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddiası yer aldı. Rüşvet aldıktan sonra sanık hakkında beraat talebinde bulunduğu ancak kararın başka bir celseye kalması üzerine farklı bir Cumhuriyet Savcısı talebiyle ceza aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sanık hem Altınok’a para verdiğini hem de ceza aldığını söylemesi üzerine Altınok’un “Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği iddia edildi.

Hakim Gül Altınok’un özel hastanelerden reçetesiz şekilde uyuşturucu özelliği olan bir ilaç temin ettiği, pandemi sırasında da nöbette olduğu dönemde adli emanet bölümünden metanfetamin maddesi olan hapları kullandığı gerekçesiyle nöbetini farklı bir hakimle değiştirdi. Bunun yanı sıra adliyede 2 hâkim bir Başsavcı Vekili ile içki içtiği ve metanfetamin uyuşturucu maddesini kullanarak parti yaptıkları tespit edildi.

Hakim Altınok olayının ortaya çıkması ile yasak aşka konu olan Server. L.’ye ulaşarak ilişkinin detaylarını öğrendi. Server L. ilişkilerinin 4-5 yıl önce başladığını ve ilk başta evli olduğunu bilmediğini ardından ise Altınok’un eşinin de durumdan haberdar olduğunu belirtti. Altınok’un büyüye olan ilgisi de dikkat çekti. Büyücülüğe inanan Altınok medyumlarla ve Arap büyücülerle yakın ilişkisi olduğu öğrenildi. Hatta büyücülük doğrultusunda kararlar aldığı öğrenildi.