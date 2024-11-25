HSV'de Steffen Baumgart dönemi sona erdi

Hamburger SV (HSV), Almanya 2. Ligi’ndeki kötü sezon başlangıcı sonrası teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı. Schalke 04 karşısında 2-2 berabere kalınan maçın ardından üst üste beşinci galibiyetsiz karşılaşma sonrası alınan bu karar, kulüp yönetimi tarafından açıklandı. Sportif direktör Stefan Kuntz, krizi aşmak için yeni bir başlangıç gerektiğini ifade etti. Baumgart’ın yerine geçici olarak yardımcı antrenör Merlin Polzin getirildi.

KUNTZ KARARI DEĞERLENDİRDİ

Steffen Baumgart, şubat ayında başladığı HSV’de yalnızca 27 maça çıkabildi. Kuntz, bu süreçte teknik direktörlük görevini üstlenmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Eski Türk milli takımı teknik direktörü olan Kuntz, gelecek antrenör için spekülasyonlardan kaçınırken, Ruud van Nistelrooy ve Bruno Labbadia gibi isimlerin gündeme geldiği iddia edildi.

Baumgart ise görevden alınması hakkında “Çocukluk hayalimdeki kulüpte çalışmak büyük bir onurdu. Umarım HSV, hedeflerine ulaşır” açıklamasında bulundu. Ancak alınan karar, son haftalardaki kötü sonuçların ve takımdaki düşüşün kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

SEZONUN DÜŞÜŞ SÜRECİ

Baumgart yönetimindeki HSV, sezona iyi başlamış olsa da son haftalarda mental ve taktiksel istikrar sağlamakta zorlandı. İlk yarıda Schalke karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen ikinci yarıda pasif bir oyun sergileyerek galibiyeti kaçırmaları, karar sürecini hızlandırdı. Baumgart’ın “Ben doğru kişiyim” ifadeleri, yönetim tarafından yeterince ikna edici bulunmadı.

Baumgart’ın takım üzerindeki etkisinin azaldığı ve futbolculardan yeterli destek alamadığı gözlemlendi. Son olarak Schalke maçı, değişimin gerekli olduğuna dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Geçici teknik direktör Polzin, HSV’nin toparlanması adına ilk sınavını önümüzdeki hafta Karlsruher SC karşısında verecek. Takımın bu kritik dönemde hem taktiksel hem de mental olarak toparlanması bekleniyor. Bu süreçte yeni bir teknik direktörün kısa sürede belirlenmesi de kulüp için öncelikli konular arasında yer alıyor.