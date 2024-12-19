Huawei akıllı saat pazarında Apple’ı solladı

Apple, akıllı saat dünyasında uzun yıllardır yenilikçi sağlık özellikleri ve teknik üstünlükleriyle zirvede yer alıyordu. Ancak, Uluslararası Veri Kurumu’nun (IDC) 2024 yılı Küresel Giyilebilir Cihazlar Çeyrek Raporu’na göre, Huawei bu hakimiyeti sarsmayı başardı. 2024’ün ilk üç çeyreğinde Huawei, 23,6 milyon adet cihaz göndererek küresel pazarın %16,9’una hakim oldu. Apple ise 22,5 milyon cihazla %16,2’lik bir pay aldı.

Huawei’nin başarısı, pazar payında %44,3 gibi etkileyici bir büyümeyi yansıtırken, Apple aynı dönemde %12,8’lik bir düşüş yaşadı. Samsung ve Xiaomi gibi diğer markalar da büyüme kaydederken, özellikle Çin pazarının bu yükselişte büyük bir etkisi bulunuyor. Çin, şu anda dünyanın en büyük giyilebilir cihaz pazarı konumunda ve Huawei burada güçlü bir varlık gösteriyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERDE HUAWEİ’NİN ROLÜ

Huawei’nin Watch D2 modeli, teknolojik yenilikleriyle öne çıkıyor. Bu model, ambulatuar kan basıncı ölçümü gibi özellikler sunuyor. Kayışa entegre edilmiş yüksek hassasiyetli basınç sensörü, mini pompa ve şişirilebilir hava yastığı sayesinde, kullanıcılar günün her saati kan basınçlarını ölçebiliyor. Ayrıca, bu özellikler klinik uygulamalarda referans olarak kullanılabiliyor.

Huawei’nin geniş ürün yelpazesi, hem estetik hem de işlevsellik açısından farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Özellikle kadın kullanıcılar için şık ve işlevsel modeller sunarak bu alanda Apple ve Samsung’u geride bırakmayı başarıyor.

GELECEK NE GÖSTERİR?

Tatil sezonu yaklaştıkça, Apple’ın pazar payında bir toparlanma yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ancak, Huawei’nin hızla büyüyen yenilikçi ürün portföyü ve Çin pazarındaki hakimiyeti, gelecekte rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.