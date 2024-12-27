Huawei FreeClip HarmonyOS 5.0 güncellemesi yayında

Huawei, FreeClip kullanıcıları için HarmonyOS 5.0 yazılım güncellemesini hem Çin'de hem de global pazarda kullanıma sundu. Güncelleme, 5.0.0.216 sürüm numarasıyla geliyor ve sadece 3.45 MB boyutunda. Dağıtımın kademeli olarak yapıldığı belirtilirken, tüm cihazlara ulaşmasının birkaç gün sürebileceği ifade ediliyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER

HarmonyOS 5.0 güncellemesi, FreeClip kulaklıklarına önemli bir yenilik getiriyor: kulaklık düşme algılama özelliği. Bu akıllı hatırlatma, kullanıcıların kulaklıklarını kaybetmesini önlemek için tasarlandı. Eğer bir kulaklık eksikse, telefonunuza bildirim göndererek sizi uyarıyor. Ayrıca, Bluetooth bağlantısında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı deneyimi sunmayı hedefleyen bu geliştirme, özellikle günlük kullanımda kullanıcı konforunu artırıyor.

HUAWEİ HEALTH UYGULAMASI ÜZERİNDEN GÜNCELLEME

Güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcılar, Huawei Health uygulamasını kullanabilir. Yükleme öncesinde cihazın batarya seviyesinin en az %20 olduğundan emin olunması gerektiği belirtiliyor.

Huawei, güncellemeyle birlikte FreeClip için özel bir Rose Gold Edition modelini de tanıttı. Bu yeni sürüm, göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor ve özellikle estetik görünüm arayan kullanıcılara hitap ediyor.