Huawei P60 Pro’nun teknik özellikleri ve tasarımı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere gçre, Huawei P60 serisinin tanıtım tarihi yaklaşırken içinde yer alacak Huawei P60 Pro modelinin de teknik özellikleri belli olmaya başladı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Huawei P60 Pro, gücünü 4nm sürecinden geçen Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alacak. İşlemci; bir adet 3.2 GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.8 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Huawei, Amerika’nın uyguladığı ambargo nedeniyle ürünlerinde 5G teknolojisine yer veremiyor.

Akıllı telefon; 6,6 inç büyüklüğünde, 3200 x 1440 çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında ekrana sahip olacak. Huawei P60 Pro’nun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 64 Megapiksel telefoto lens yer alacak. Ön tarafta ise bir adet 32 Megapiksel özçekim kamerası bekleniyor. P60 Pro, 50W kablosuz 100W da kablosuz hızlı şarjla desteklenen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

TASARIMI

Akıllı telefon, tasarım yönünden selefi olan Huawei P50 ile benzerlik gösterecek. Cihazın ön panelinde delikli ekran tasarımı devam ederken arka tarafta da bir adet büyük sensör çevresinde de diğerleri yer alacak. P60 Pro için herhangi bir fiyat tahmini ise belli değil.