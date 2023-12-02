Hücre onaran besin listesi ortaya çıktı

Geri dönüşü zor olan bozuk hücreleri onaran besin listesi ortaya çıktı.

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Hücre onaran besin listesi ortaya çıktı

Hücrelerde oksidasyon oluştuğunda, oksidatif stres ve hücre hasarı meydana geldiği biliniyor. Bu durumu önlemek için antioksidanlar içeren besinler tüketmenin gerektiği bildirildi.

İşte hücreleri onaran bazı besinler:

- Yeşil çay: Tanin flavonoidi ile kalp, damar ve kanser hastalıklarına karşı korur. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

- Kırmızı üzüm: Resveratrol ve quarcetin sayesinde serbest radikalleri uzak tutar ve damar sağlığını korur.

- Tam tahıllar: Kolon, karaciğer, göğüs kanseri, cilt hastalıkları, Alzheimer ve artrit gibi hastalıklara karşı savaşır. B vitamini ve posa içerir. Sağlıklı beslenmenin temelidir.

- Kırmızı erik: Serbest radikalleri en çok absorbe eden besindir. Dejeneratif hastalıklar ve kanserle savaşır. Ara öğünlerde tüketilebilir.

- Havuç: Betakaroten içeriği ile kanser ve artrit hastalıklarına karşı etkilidir. Turuncu renkli meyve-sebzeler de aynı şekilde faydalıdır.

- Brokoli: Turpgiller grubundan olan bu sebze, indol ve betakaroten içerir. Akciğer, rahim, meme kanseri, kalp ve göz sağlığı için faydalıdır.

- Böğürtlen: Antosiyanidin ve elastin içeriği ile kanser hücrelerine ve enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.- Domates: Likopin içeriği ile prostat, akciğer, kolon ve göğüs

kanserinin tedavisinde yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Sarımsak: Sülfürlü bileşikler içerir. Çiğneme veya ezme yoluyla ortaya çıkan bu bileşikler, kanser,

enfeksiyon ve kalp-damar hastalıklarına karşı korur.

- Ispanak: Katarakt ve yaşa bağlı göz hasarına karşı korur. Kalp-damar hastalıkları ve kanser türleri için faydalıdır.

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