HÜDA PAR'dan skandal bir talep daha! Cumhur İttifakı’nın ortağı DEM’den farksız

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu liderliğindeki parti heyeti, Irak'ta çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Irak’ın kuzeyine yapılan ziyaretler sırasında, HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı bir canlı yayında anayasa tartışmalarına değindi.

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“KÜRTÇE İKİNCİ RESMİ DİL OLSUN”

Ramanlı, "İlk günden beri yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Mevcut anayasa, milletimizin örf, adet, kültür ve inancıyla uyumlu değil. Kürtlerin varlığı tanınmalı ve tanımı yapılmalı. Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunu savunuyoruz” ifadelerini kullandı.