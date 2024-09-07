Ünlü Türk mafyasının iki villasına el koyuldu! 26 milyon lira isteniyor

Anvers şehrinde bulunan bu villalardan biri 5,5 dönüm, diğeri ise 10 dönüm arazi üzerine kurulu. 19 Kasım'da yapılacak olan açık artırmada, her bir villa için başlangıç fiyatı 680 bin Euro (yaklaşık 25 milyon 840 bin TL) olarak belirlendi.

Villaların içi altın kaplama eşyalar, pahalı mozaikler, kristal şamdanlar ve bir hamam gibi lüks detaylarla donatılmış durumda.

Ancak, Belçika devleti, villaları satın alacak kişilerin karşılaşabileceği sorunlardan sorumlu olmayacağını belirtti. Bölge sakinleri, villaların boş kaldıktan sonra yağmalandığını ifade etti.