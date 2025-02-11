HÜDA PAR'ın hedefi 42. madde! Bahçeli'nin çağrısı onları da cesaretlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için yaptığı çağrının ardından, Hizbullah terör örgütünün siyasi kanadı olduğu iddia edilen HÜDA PAR Cumhuriyeti ve 42. maddeyi açıkça hedef aldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; HÜDA PAR’ın Van’daki “Anadilimi seçiyorum” panellerinde, Türkçe ve Cumhuriyet açıkça hedef alındı. Salona Cumhuriyetin ilk yıllarında şeriat isyanı çıkaran Şeyh Sait’le Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “deccal” diyen Said-i Nursi’nin posterlerinin asılması dikkatlerden kaçmadı.

CUMHURİYET'İN İLANI İÇİN 'SUİKAST' DEDİ

“Dilimi konuşuyor, inancımı yaşıyorum” temalı panelin açılış konuşmasını yapan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, anadil eğitiminin önündeki en büyük engelin anayasada, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz” hükmünün bulunduğu madde olduğunu ileri sürdü. Oğraş “Bu maddenin değiştirebilmesi, siyasi parti ve paydaş unsurların harekete geçmesiyle mümkün. Milletin çöküşü dilini ortadan kaldırmayla başlar. Bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük suikast olamaz. Bu millete yani kendi halkımıza Cumhuriyetin ilanıyla birlikte en büyük suikast yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tepki çeken taleplerin yapıldığı panelin, HÜDA PAR’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan adı konmamış çözüm sürecine yönelik 15-16 Şubat’ta yapacağı Kürt Çalıştayı’ndan önce yapılması ise dikkat çekti.

HÜDA PAR Van İl Başkanlığı, Kürtçenin okullarda seçmeli ders olarak tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Muhalif partilere etkinlik yasağı sürerken yürüyüş için Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR’a izin verilmesi dikkat çekti. Beşyol Meydanı’nda biraraya gelen HÜDA PAR İl Başkanı Rasim Sayğın ve partililer, Kürtçenin eğitimde yer alması için çağrıda bulundu. Yürüyüş boyunca Kürtçenin seçmeli ders olması için broşürler dağıtıldı. Kürtçe yapılan basın açıklamasında HÜDA PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, “Kürtçenin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Bu dil kimliğimizin en önemli parçası” dedi.

ANAYASA 42. MADDE NE DİYOR?

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile. )

Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.