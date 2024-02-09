HÜDA PAR’ın iki adayı daha Hizbullah üyesi çıktı

AKP'nin ittifak ortağı HÜDA PAR, 31 Mart yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı aldı. Hizbullah terör örgütüyle olan yakınlığı bir sır olmayan HÜDA PAR’ın açıkladığı adayların, yine Hizbullah’la bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

HÜDA PAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Hizbullah Şanlıurfa-Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı açıkladı. Ayrıca, açıklanan isimler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşin ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş de dikkat çekti.

HİZBULLAH ÜYELERİ ADAY GÖSTERİLDİ

HÜDA PAR’ın Adıyaman adayı Mustafa Yetiş'in, 2004 yılında kurulan ve 2012 yılında “Hizbullah'ın amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiği” gerekçesiyle kapatılan Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'nin (Mustazaf-Der) Kâhta Şube Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Yetiş, 2011 yılında görülen 5'inci duruşmada “örgüt üyesi” olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 9'uncu Dairesi'nin “Hizbullah üyeliğinden" aldıkları hapis cezalarını onadığı sanıklardan biri olan Yetiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın 5 yıl sonra yaptığı itiraz sonucunda beraat etti.

Kocaeli’nden aday gösterilen Mehmet Eşin ise 2011 yılında İstanbul'da Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 ismin içinde, Hizbullah'ın Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Bahattin Temel ve Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olduğu ifade edilen Hacı İnan'ın da bulunması dikkat çekiyor.

Açılan soruşturma sonucunda tutuklanan ve Metris Cezaevi’ne gönderilen Eşin, Hizbullah davasının ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan diğer 5 sanıkla birlikte tahliye edilmişti. Eşin’in şimdilerde HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini yürüttüğü biliniyor.