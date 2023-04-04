HÜDA PAR'lı yöneticiden vatandaşlara seçim tehdidi: 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacak

AKP ile yaptığı pazarlıklar sonucu Cumhur İttifakı'na destek verme kararı alan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği HÜDAPAR'a Hizbullah bağlantısı nedeniyle tepkiler sürerken, HÜDAPAR'lı Şeyhmus Tanrıkulu sosyal medyadan muhalefeti tehdit etti.

HÜDAPAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, seçim tarihine işaret ederek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDAPAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır" ifadelerini kullandı.