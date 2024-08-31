HÜDAPAR, ilk 4 madde ve Atatürk'ü hedef aldı

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun vekili Halef Yılmaz, anayasanın Kemalizm'den arındırılması gerektiğini söyleyerek bir açıklama yaptı.

HÜDAPAR'ın Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "İlk 4 madde tartışması yapmanın bir zaman kaybı olduğuna inanıyorum" açıklamasını alıntılayarak bir açıklama yaptı.

Mesele, ilk 4 maddeden çok daha önemli ve büyüktür. Yeni bir Anayasa'dan bahsedilecekse eskisinin omurgası üzerine yapılacak yamalar, bunu yeni bir anayasa yapmayacaktır. Sadece darbeciler tarafından hazırlanmış eski Anayasa üzerinde bazı değişiklikler yapılmış olacaktır.… https://t.co/xz5vKDkz22 — Dr. Halef YILMAZ (@DrHalefYilmaz) August 29, 2024

İLK 4 MADDEYE SALDIRDI

Halef Yılmaz, "Mesele, laiklik adı altında milletimizin dini olan İslam'a düşmanlığa sebep olan bütün yanlışların düzeltilmesidir. İlk 4 maddenin bundan istisna tutulması meseleyi çözecek midir?" diyerek, "12 Eylül darbecilerinin dayatmalarının hâşa vahiymiş, Allah kelâmıymış gibi kutsal ve dokunulmaz görülmesi akıl, inanç ve bilim zaviyesinden nereye oturtulacaktır? Aksi takdirde ne düzeltilmiş olacak? Neyi değişecek? Neresi yeni olacak? Neye çâre olacak? Niye değişecek?" dedi.

Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: İlk 4 maddeyi tartışmak zaman kaybı

"ANAYASA, KEMALİZM ZİHNİYETİNDEN ARINDIRILMALI"

Halef Yılmaz, "Mesele; bu millete dayatma ile hile ile çökmüş olan batıl bir ideolojinin ve kişilerin ilahlaştırılması yanlışının sonlandırılarak, bir asırdır milleti batıya gönüllü kul köle yapmaya çalışan ve batının teknik ve ilerlemesini değil, sapıklık ve batıl kültürünü taklid eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ

1. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

2 Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

3. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

4. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.