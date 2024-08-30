Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması: İlk 4 maddeyi tartışmak zaman kaybı

Meclis'te bulunan büyük bir çoğunluğun ilk 4 maddeyle ilgili değişiklik talebinin olmadığını da vurgulayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk 4 madde tartışması yapmanın zaman kaybı olduğuna inanıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni Anayasa çalışması ve ilk 4 madde tartışmasına ilişkin de konuşan Numan Kurtulmuş, "Bütün Türkiye'nin konuşmasını, siyasetin konuşmasını, partilerin kendi tekliflerini hazırlamasını sağlayacağımız 1 yıllık bir süreç olursa, ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl ekimde bu, TBMM'de resmi olarak görüşülmeye başlanır." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, şu anda Meclis'te bulunan partilerin hepsinin ya yeni anayasa ya çok köklü bir anayasa değişiklik teklifini ya seçim beyannamelerinde ya da parti programlarında yer verdiklerini söyledi.

İlk tur sonucunda Demokrat Parti hariç hiçbir partinin "biz bu işte yokuz, ne yaparsanız yapın" demediği belirten Numan Kurtulmuş, "Şimdi birinci tur bitti. Bundan sonrasını inşallah güzel, açık bir şekilde yürüteceğiz. Sadece siyasi partiler değil, bütün toplum kesimlerine yayacağız. TBMM'nin öncülüğünde bu süreç yürütülecek." açıklamasını yaptı.

'İLK 4 MADDE TARTIŞMASI ZAMAN KAYBI'

Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi temsilcileriyle gayriresmi bir yemekte toplandıklarını ve bu yemekte her partinin temsilcisine, "Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini istiyor musunuz?" diye sorduğunu, hepsinden "Hayır" cevabını aldığını aktardı. Parlamentoda bulunan büyük bir çoğunluğun ilk 4 maddeyle ilgili değişiklik talebinin olmadığının altını çizen Numan Kurtulmuş, "İlk 4 madde tartışması yapmanın ben zaman kaybı olduğuna, Türkiye'de lüzumsuz tartışmaların kapısını açacağına, bu anayasa tartışmalarını da başından zehirleyeceğine inanıyorum." dedi.