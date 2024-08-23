Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Hudut kartalları Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı vatan toprağında tuttu

Hudut Kartalları, Edirne’den Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 sığınmacıya geçit vermedi. Operasyonda 1 insan kaçakçısı yakalandı. Ortaya çıkan manzaraya “Bizi kıskanan Avrupa şimdi rahat edebilir” yorumu yapıldı.

Türkiye’ye kaçak yollardan gelen, sınıra gelirken rahatça video çeken ve hangi yollardan geldiklerini anlatan kaçaklar Avrupa’ya gitmeye çalışıyor. Sınır birliklerinin kaçak yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hudut Kartalları, Avrupa’ya gitmeye çalışan 15 kaçağı sınırda yakaladı. Jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Akçaadem Köyü’nde Avrupa’ya geçmeye çalışan 15 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Jandarma ekipleri operasyonda 1 insan kaçakçısını gözaltına aldı.

Yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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