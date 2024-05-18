Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cüyü yakaladı

Kaynak: ANKA
Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cüyü yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü üç FETÖ'yü yakalayarak, gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),yasa dışı yollarla Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

MSB, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 3 kişinin FETÖ üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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