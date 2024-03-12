Hudut Kartallarından operasyon: 46 gözaltı

Hudut Kartallarından Yunanistan ve Suriye sınırında operasyon. Türkiye'den Yunanistan'a kaçmak isteyen ve Suriye'den de Türkiye'ye kaçak yollarla girmek isteyen 46 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün PKK/PYD-YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."