Sosyal medyadaki bazı hesapların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Söz konusu sosyal medya hesaplarının genel olarak sığınmacı ve kaçak sorununa dikkat çeken paylaşımlar yaptığı bilinirken, bugün de Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videolarını paylaşan "Hudut Namustur" sayfasının sahibi gözaltına alındı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından gözaltı gelişmesini duyurdu.

Öte yandan 'Muhbir' 'Karargah' ve 'Mülteci Haberleri' isimli hesapların yöneticilerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Söz konusu isimlerin neden gözaltına alındığına dair resmi bir bilgi verilmedi ancak gözler dün sabah saatlerinde başlayan gözaltılar Ankara merkezli operasyona çevrildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak, işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.