Hudutsuz Sevda’da beklenmedik ayrılık! 1 Mayıs’ta neden yok, final mi yaptı?

Başrollerini Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın paylaştığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Zeynep Leto' karakterine hayat veren Miray Daner'in, projeye veda edeceği haberinin ardından seyirci ayaklandı.

ZEYNEP LETO DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'nın 3. sezon hikayesinin değişmesi nedeniyle Miray Daner, diziye veda etmek durumunda kaldı. Dizi ikinci sezonunu 63. bölümde tamamlayacak ve üçüncü sezonda "Halo" kod adıyla yeni bir konseptle yoluna devam edecek.

Hudutsuz Sevda yeni bölümü ile 8 Mayıs'ta izleyicisinin karşısına çıkacak.