Hudutsuz Sevda'nın yakışıklı oyuncusu baba oldu: Oğluna verdiği isim dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Burak Çelik, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarda rol alan Çelik, baba oldu.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" karakterini canlandıran Çelik, 2024’ün son ayında Ece Bayrak ile Karadağ’da nikah masasına oturmuştu.

BEBEK MÜJDESİ GELDİ

Nikahın ardından kısa bir süre sonra çift, bebek beklediklerini duyurdu. Burak Çelik, baba olacağını “En güzel sürpriz” notuyla sosyal medyada paylaşarak hayranlarını sevindirmişti. Çiftin bir oğlu olacağı öğrenilmişti.

OĞULLARINA KAVUŞTULAR

Dün gece, Burak Çelik ve Ece Bayrak Çelik çifti, oğullarını kucaklarına aldı. Çift, bebeklerine “Kaan Aslan” ismini verdi. Bebeğin adının, Burak Çelik’in Hudutsuz Sevda dizisinde canlandırdığı “Kaan” karakteriyle aynı olması dikkat çekti.

Ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaşarak hayranlarından tebrik mesajları aldı.

