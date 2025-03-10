Huertas'ın muhteşem performansı Barcelona'yı yıktı

La Laguna Tenerife, FC Barcelona'yı Palau Blaugrana'da 95-92 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla Tenerife, ligdeki 17. galibiyetini alarak lider Real Madrid'in sadece bir galibiyet gerisinde, üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

HUERTAS MAÇA DAMGA VURDU

Marcelinho Huertas, 41 yaşında olmasına rağmen sergilediği üstün performansla dikkat çekti. 19 sayı ve 15 asistle oynayan Huertas, takımının hücumlarını ustalıkla yönlendirdi. Huertas'ın bu performansı, onu 40 yaşından sonra bir maçta 10'dan fazla asist yapan ilk oyuncu yaparken, aynı zamanda lig tarihinin en yaşlı 15 asist yapan oyuncusu unvanını da kazandırdı.

Huertas'a ek olarak, David Kramer 20 sayı ile oynayarak takımına önemli katkı sağladı. Giorgi Shermadini ise 20 sayı ile maçın en skorer isimlerinden biri oldu. Özellikle Huertas ile Shermadini arasındaki pick 'n' roll uyumu, rakip savunmayı zorladı ve takımın hücum etkinliğini artırdı.

SAKATLIKLAR BARCELONA'YI ZORLADI

Barcelona, La Laguna Tenerife'ye karşı oynadığı bu maçta, daha önce Copa del Rey'de yaşadığı elenmenin rövanşını almak istiyordu. Ancak, takımın yaşadığı sakatlıklar ve Eurolig'deki zorlu fikstür, istenilen performansı sergilemelerini engelledi. Özellikle Kevin Punter'ın sakatlığı, Nico Laprovittola ve Jan Vesely'nin yokluğu, takımın rotasyonunu daralttı ve oyun planını olumsuz etkiledi.

SON DAKİKALAR ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Maçın son anlarında, La Laguna Tenerife 73-85 önde iken, Barcelona 19-10'luk bir seri yakalayarak skoru 92-94'e getirdi. Ancak, son saniyelerde Jabari Parker'ın üç sayılık atışı isabet bulmayınca, La Laguna Tenerife sahadan galip ayrıldı. Parker'ın bu maçtaki düşük performansı, Barcelona'nın hücum gücünü olumsuz etkiledi.

SARR GÖZE GİRDİ

Barcelona'nın genç yeteneği Dame Sarr, 17 dakikada 10 sayı ve 12 verimlilik puanı ile oynayarak takımına enerji kattı. Ancak, takım genelinde yaşanan enerji eksikliği ve yoğun fikstür, istenilen sonucun alınamamasına neden oldu. Koç Joan Peñarroya, maç sonrası yaptığı açıklamada, yoğun fikstürün takımı olumsuz etkilediğini ve oyuncuların yeterli enerjiyi sahaya yansıtamadığını belirtti.

Bu galibiyetle birlikte La Laguna Tenerife, ligdeki iddiasını sürdürürken, Barcelona'nın istikrarsız performansı taraftarlarını endişelendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda her iki takımın da göstereceği performans, ligdeki dengeleri etkileyecek gibi görünüyor.