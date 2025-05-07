Hugging Face’ten bulut tabanlı ücretsiz yapay zekâ aracı

Open Computer Agent, temel görevlerde yeterli performans gösteriyor. Ancak karmaşık işlemlerde, örneğin uçak bileti aramalarında sistem zaman zaman tökezliyor. TechCrunch tarafından yapılan testlerde, aracın CAPTCHA testlerinde başarısız olduğu ve bu nedenle bazı işlemleri tamamlayamadığı belirtildi. Bunun yanı sıra, aracı kullanmak isteyenlerin sanal bir sıraya girmesi gerekiyor. Bu bekleme süresi ise birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar değişebiliyor.

Alibaba yeni yapay zeka modeli Qwen3'ü tanıttı

GELİŞMİŞ GÖRÜNTÜ TANIMA VE KONUMLANDIRMA ÖZELLİĞİ

Hugging Face ekibinin bu projedeki amacı, en gelişmiş bilgisayar ajanını üretmek değil, açık kaynaklı modellerin geldiği noktayı ve bulut altyapısında ne kadar düşük maliyetlerle çalıştırılabildiklerini göstermeyi hedefliyor. Aymeric Roucher, ajanın gelişmiş görüntü işleme yeteneklerine dikkat çekiyor. Özellikle Qwen-VL modelleri, bir görseldeki herhangi bir öğeyi koordinatlarına göre tespit edebiliyor ve bu öğeye sanal ortamda tıklayarak işlem yapabiliyor. Bu özellik, ajanların karmaşık görevleri otomatikleştirmede ne denli ilerlediğini gösteriyor.

Hugging Face'den yapay zekayı cebe sığdıran yenilik

İŞ DÜNYASI YATIRIM YAPIYOR

Henüz mükemmel olmasa da, bu tür ajan sistemleri kurumsal dünyada büyük ilgi görüyor. KPMG tarafından yapılan son araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 65’i yapay zekâ ajanlarını test etmeye başladı. Markets and Markets verilerine göre, yapay zekâ ajan pazarı 2025’te 7.84 milyar dolarken, 2030 yılında 52.62 milyar dolara ulaşacak. Bu artış, şirketlerin üretkenliği artırmak için bu tür araçlara yöneldiğini gösteriyor.

AJANİK YAPILAR YAYGINLAŞIYOR

Hugging Face’in geliştirdiği Open Computer Agent, her ne kadar şu an için bazı sınırlamalara sahip olsa da, ajanik teknolojilerin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Açık kaynaklı sistemlerin daha fazla geliştirici ve kullanıcı tarafından benimsenmesiyle birlikte, bu tür araçların işlevselliği daha da artacak. Kullanıcılar için bilgisayar üzerinde işlem yapan, görselleri tanıyan ve karar alabilen ajanlar, yapay zekânın günlük yaşamdaki yerini daha da sağlamlaştıracak.